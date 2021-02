Il giorno dopo il ko nell'andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Porto, in casa Juventus è anche tempo di esami medici per i calciatori usciti malconci dalla sfida dello Stadio do Dragao. Al J Medical in mattinata si è presentato Giorgio Chiellini, sostituito nel finale di primo tempo per un infortunio al polpaccio. Al centro medico del club bianconero si è visto anche Rodrigo Bentancur. Insieme al centrocampista uruguaiano, che contro il Porto ha giocato l'intera partita, al J Medical è arrivato anche Alvaro Morata, entrato al 63' al posto di McKennie. Lo spagnolo era partito in panchina perché non in buone condizioni. "Non stava bene da qualche giorno ed è stato male anche a partita finita - ha spiegato Pirlo a fine partita ai microfoni di Sky Sport - , non si è ripreso al meglio dall'influenza. A fine partita ha avuto uno svenimento".