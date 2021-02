Lukaku e Ibra, sfida nella sfida del derby

Quinto derby di fila in gol - nessuno interista ci era mai riuscito, l’ultimo a farlo in 4 di fila in A fu Benito "veleno” Lorenzi nel ’50 - e uno strapotere tecnico e fisico mostrato in campo e urlato al mondo. Letteralmente. Dopo la rete del 3-0, infatti, è proprio con un urlo, lanciato come a voler sancire definitivamente la propria superiorità nei confronti del rivale svedese, che Lukaku scarica tutta la sua voglia di festeggiare. “I'm the f… best. Io, Io, te l’ho detto c…”, è esploso il belga, puntandosi più volte il petto e indicando poi Pinamonti che arrivava di corsa dalla panchina. Come una proclamazione, una sorta di auto consacrazione liberatoria, un punto esclamativo posto a chiudere la sfida a distanza con Ibra cominciata con re, proseguita con un dio e deflagrata in una partita di coppa tra un vodoo di troppo, un rosso evitabile e un rigore imparabile. Questa volta, però, tra i due, oltre a non esserci mai stato alcun contatto, non c’è stata proprio storia. O meglio, c’è stata ma l’ha scritta solo lui. Il rinnovato dominatore di Milano. “Io, io. Sono io il migliore”. Firmato, e urlato, Romelu.