Cagliari, esonerato Di Francesco: arriva Semplici

Ufficiale l'esonero di Eusebio Di Francesco, il Cagliari riparte da Leonardo Semplici: contratto di 1 anno e mezzo, verrà presentato in serata. Torna anche il direttore sportivo Stefano Capozucca

Tutto fatto per il cambio d'allenatore sulla panchina del Cagliari: ufficiale l'esonero di Eusebio Di Francesco, al suo posto arriva Leonardo Semplici. Decisiva la sconfitta interna contro il Torino, che ha complicato ulteriormente la situazione di classifica della squadra rossoblù, ora al terzultimo posto a -5 dalla prima posizione utile per la salvezza. Giulini ha optato per il cambio scegliendo Leonardo Semplici, che verrà presentato questa sera. Questo, invece, il comunicato con cui la società rossoblù ha comunicato l'esonero del suo allenatore: "Il Cagliari Calcio comunica di aver sollevato Eusebio Di Francesco dall’incarico di allenatore della prima squadra. Contestualmente viene interrotto il rapporto di lavoro con il vice allenatore Francesco Calzona, i collaboratori tecnici Stefano Romano e Giancarlo Marini, il preparatore atletico Nicandro Vizoco e lo psicologo Gianmaria Palumbo. A tutti vanno i sinceri ringraziamenti del Club per l’attività sin qui svolta con particolare dedizione, impegno e professionalità".

I dettagli dell'accordo con Semplici leggi anche Il Cagliari accoglie Semplici: contratto di 18 mesi A sostituire Eusebio Di Francesco, quindi, sarà Leonardo Semplici, con il quale alla fine il Cagliari ha trovato un accordo definitivo nonostante la distanza iniziale su alcuni punti, tra cui l'ingaggio e la composizione dello staff. Alla fine l'ex allenatore della Spal, che era ancora sotto contratto con il club di Ferrara fino a giugno, è stato accontentato e ha vinto il ballottaggio con Aurelio Andreazzoli, dopo che Roberto Donadoni si era tirato fuori dalla corsa per la panchina rossoblù. Contratto di un anno e mezzo per Semplici, che ha ottenuto da Giulini la possibilità di portare con sé tutti i suoi collaboratori. Non resterà quindi Calzona (vice di Di Francesco) come inizialmente richiesto dal presidente del Cagliari, mentre rimarrà regolarmente il preparatore atletico Baldus, che si affiancherà a quello già presente nello staff dell'ex allenatore della Spal.