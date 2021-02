L’amarezza per la netta sconfitta subita nel derby, ma anche la consapevolezza e la voglia di rialzarsi subito e tornare protagonisti. "È stata dura. Abbiamo commesso tanti errori, ma ci riprenderemo. Alla prossima partita vado con il Tapiro, magari porta fortuna", ha affermato Zlatan Ibrahimovic alla consegna del Tapiro d'oro dopo la sconfitta per 3-0 nel derby di campionato contro l’Inter. L'attaccante rossonero, arrivato al sesto Tapiro, dal 2 al 6 marzo sarà ospite fisso al Festival di Sanremo , periodo in cui il Milan sarà impegnato nel match contro l'Udinese (mercoledì 3 marzo ore 20.45) e domenica 7 marzo (ore 15) contro il Verona.

"Festival? Sono concentrato sulle partite"

"Per ora sono concentrato sulle partite", ha chiuso Ibrahimovic al microfono di Valerio Staffelli. A svelare qualche retroscena organizzativo sulla sua presenza a Sanremo è stato nei giorni scorsi Amadeus, conduttore del Festival: "Zlatan è un grande professionista e i fuoriclasse come lui sanno gestirsi da soli. Ibra sa come organizzarsi, si allenerà in Riviera per tutta la settimana, meticolosamente come sempre, i tifosi stiano tranquilli".