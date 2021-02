Juventus-Crotone, dove vedere la partita in tv

I bianconeri vogliono ripartire dopo gli ultimi due ko contro Napoli e Porto, i calabresi cercano un risultato di prestigio per abbandonare l'ultimo posto in classifica. Juventus-Crotone chiude il quadro della 23^ giornata di Serie A: calcio d'inizio alle 20:45, diretta su Sky Sport Serie A

La Juventus non può sbagliare: dopo il ko nell'ultimo turno di campionato contro il Napoli e la brutta sconfitta nel match di andata degli ottavi di finale di Champions League i bianconeri hanno tutta l'intenzione di ritrovare il successo per continuare l'inseguimento alla vetta della classifica. Ma da superare c'è un Crotone reduce da quattro sconfitte consecutive e alla disperata ricerca di punti per abbandonare l'ultimo posto e tenere vive le speranze di salvezza. Le squadre di Andrea Pirlo e Giovanni Stroppa si affrontano nel Monday night di questo turno.