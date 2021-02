La Juventus riparte e torna alla vittoria dopo gli ultimi due ko consecutivi, quelli contro il Napoli in campionato e il Porto nell’andata degli ottavi di finale di Champions League. Un successo importante per i bianconeri, che nel Monday night della 23^ giornata di Serie A superano il Crotone grazie alla doppietta di Cristiano Ronaldo e al gol di McKennie e si portano al terzo posto solitario in classifica, con una gara (contro il Napoli) ancora da recuperare. Soddisfatto per il risultato a fine gara Andrea Pirlo , intervenuto ai microfoni di Sky Sport: " Eravamo partiti un po' nervosi - ha ammesso l'allenatore della Juve -, forse le ultime due sconfitte ci avevano tolto un po' di lucidità. I gol poi ci hanno agevolato e ci hanno dato tranquillità, il resto lo abbiamo gestito bene. Non abbiamo iniziato bene, ma oggi l'importante era fare i tre punti . I gol sono arrivati su situazioni che avevamo preparato". Sempre attuale, in casa bianconera, la questione infortuni soprattutto in difesa , dove sono out Chiellini e Bonucci: " Non so ancora se recupererò qualcuno per il ritorno con il Porto - ha proseguito Pirlo -, ora abbiamo la partita di sabato a Verona che è molto difficile, ci viene a mancare un altro difensore che è Danilo, squalificato, e dovremo studiare qualcosa per mettere in campo i migliori ".

"Kulusevski? Juve o Parma non è la stessa cosa"

A mettere in cassaforte la gara ci ha pensato il solito Cristiano Ronaldo. Insieme a lui, quest'oggi, ancora Kulusevski, con Morata inizialmente in panchina: "Bisogna cercare di muoverci meglio - ha spiegato Pirlo -, Morata non è al meglio e ha bisogno di più tempo per rimettersi in sesto. Ma se abbiamo Cristiano il gioco va sviluppato diversamente, Kulusevski non è un attaccante e a lui chiediamo altro. Il gioco va fatto in ampiezza per poi trovare Cristiano in mezzo all'area. Giocare nella Juve e nel Parma sono due cose completamente diverse, il Parma giocava più in contropiede e aveva più spazi. Contro la Juve, invece, le squadre si chiudono e la situazione cambia. Gioca in un ruolo non suo, gli chiediamo tanto lavoro in fase di non possesso e ci sta dando una grossa mano, ma è un giocatore che può fare molto di più". Pochi dubbi su Chiesa: "Sicuramente si trova meglio a destra, per il suo modo di giocare e di attaccare viene facilitato in quella zona. Ma anche a sinistra ha fatto delle buone azioni. La sua posizione è sicuramente quella di esterno destro e quando possiamo lo facciamo giocare lì".

"Allenatore o giocatore? Meglio in campo"

Pirlo ha parlato anche delle differenza tra i ruoli di calciatore e allenatore. Quest'oggi era la partita numero 250 della Juventus allo Stadium e l'attuale allenatore bianconera era in campo in occasione della gara numero 1: "Dieci anni fa pensavo a giocare e a vincere da giocatore - ha spiegato -, adesso ho un altro compito, quello di vincere da un'altra parte. È meglio sicuramente stare in campo, è molto più facile". In chiusura una battuta sulla lotta scudetto: "Tutte quelle dietro l'Inter sono le antagoniste, noi siamo tra quelle e cercheremo di fare il massimo fino alla fine".