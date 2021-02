Weekend da protagonista per l'attaccante nerazzurro, decisivo contro il Milan per l'allungo in vetta. Una doppietta per il "Toro" e pure per Haaland, scatenato in un altro derby (quello della Ruhr) ai danni dello Schalke. Quali sono i migliori goleador U-23 nel 2021 tra i cinque maggiori campionati d'Europa? Solo due bomber davanti ai talenti di Inter e Borussia Dortmund. Ecco la classifica