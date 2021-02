3/20 ©Ansa

L'ex difensore di Inter, Bologna, Napoli e Pistoiese ha vinto uno scudetto con i nerazzurri nella stagione 1970-71. L'unica rete in carriera contro il Borussia Mönchengladbach, match di Coppa dei Campioni disputato a San Siro il 3 novembre 1971 (vinto dai milanesi per 4-2). Con la Nazionale italiana giocò il Mondiale del 1978, trentadue le presenze totali in azzurro per lui.