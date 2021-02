Lutto nel calcio, è morto Mauro Bellugi a 71 anni

Il mondo del calcio piange Mauro Bellugi. Ex difensore di Inter, Bologna, Napoli, Pistoiese e della Nazionale italiana. Trentadue le presenze in azzurro per lui. E un campionato italiano in bacheca vinto con l'Inter nella stagione 1970-71. Proprio coi nerazzurri aveva iniziato la sua carriera nel mondo del calcio, partendo dalle giovanili fino alla prima squadra. L'unica rete in carriera fu segnata contro il Borussia Mönchengladbach, match di Coppa dei Campioni disputato a San Siro il 3 novembre 1971 (vinto dall’Inter per 4-2). Poi a Bologna tra il 1971 e il 1979. Chiuse la carriera con Napoli e Pistoiese. Con la Nazionale italiana giocò il Mondiale del 1978.