Continuano i problemi per Paulo Dybala, il recupero del calciatore argentino dal problema al legamento collaterale riportato 44 giorni fa nella gara di campionato contro il Sassuolo sta presentando infatti fasi alterne. In alcune giornate il ginocchio infortunato risponde infatti in modo molto positivo, mentre in altre Dybala continua ad avvertire un forte dolore che non gli permette di allenarsi al meglio e di conseguenza di tornare a disposizione di Pirlo. L'attaccante argentino si è recato nella giornata di mercoledì a Barcellona per sottoporsi a una visita di controllo dal professor Cugat, luminare per quanto riguarda gli infortuni alle ginocchia.