24^ giornata: numeri, curiosità e statistiche

La 24^ giornata di Serie A inizia venerdì con Torino-Sassuolo (che però dovrebbe essere rinviata a causa dei casi di Covid tra i granata). Tre gare sabato, spicca Verona-Juventus in serata. Domenica alle 15 l'Inter capolista ospita il Genoa, nel posticipo serale il big match tra Roma e Milan: tutte le statistiche e le curiosità sulle partite in calendario TORINO-SASSUOLO VERSO IL RINVIO: LE NEWS

Torino-Sassuolo, venerdì 26 febbraio, ore 20:45 Incrocio numero 16 in Serie A e bilancio favorevole ai granata, che hanno vinto in 6 occasioni. 6 anche i pareggi, 3 i successi neroverdi. Nelle sfide giocate a Torino non è mai arrivato il segno X (5 vittorie per la squara di casa e 2 successi del club in trasferta). Il Torino non subisce gol da due partite di fila: non accadeva dal gennaio 2020 e non fa meglio in Serie A dal marzo 2019, quando arrivò addirittura a 6 partite con la porta inviolata. Nelle ultime 5 uscite casalinghe il Toro ha sempre pareggiato: è un record per i granata. Record anche per il Sassuolo, che nelle ultime 13 partite di Serie A ha sempre segnato almeno un gol. Torino-Sassuolo è infine la sfida tra le due squadre che hanno pareggiato più partite in questa Serie A: 11 i granata, 8 i neroverdi.

Spezia-Parma, sabato 27 febbraio, ore 15 COVID-19 Coronavirus in Serie A, i casi squadra per squadra Incrocio inedito a La Spezia in Serie A tra le due squadre, che si sono affrontate per la prima volta nel massimo campionato soltanto nella gara del girone di andata (2-2 al Tardini). Il Parma ha vinto le ultime 3 trasferte di Serie A in Liguria, ma in questo campionato non ha mai battuto una squadra neopromossa. Lo Spezia è reduce da 2 vittorie consecutive in casa: nelle precedenti 8 gare aveva raccolto 3 pareggi e 5 sconfitte. Il Parma non vince da 14 partite in Serie A e non trova il successo esterno dallo scorso novembre contro il Genoa. Spezia-Parma è lo scontro tra la squadra che ha subito meno gol di testa, quella di Italiano, 1, e il club che al contrario ne ha concessi di più con questo fondamentale, quello di D'Aversa, 12. Bologna-Lazio, sabato 27 febbraio, ore 18 Nei 133 precedenti in Serie A, la Lazio è in leggero vantaggio sul Bologna: in totale i biancocelesti hanno vinto 52 volte, contro i 44 successi rossoblù (37 pareggi). Se però si considerano solo le gare disputate al Dall'Ara, il bilancio pende completamente dalla parte del Bologna (33 vittorie contro le 15 della Lazio, 18 i pareggi). I rossoblù, in ogni caso, non riescono a battere gli avversari in campionato dal marzo 2012: da quel momento 7 pareggi e 8 sconfitte, solo contro la Juventus hanno una striscia negativa aperta peggiore (17 partite senza vittorie). Inoltre, sempre dalla stagione 2011/12, il Bologna ha segnato in casa contro la Lazio soltanto in 3 partite casalinghe su 8. I biancocelesti vanno in gol da 19 partite di fila in Serie A: hanno fatto meglio solo nel 1956 (21 gare). Verona-Juventus, sabato 27 febbraio, ore 20:45 I 59 precedenti sorridono alla Juventus (33 vittorie contro 11), ma nelle ultime due sfide di campionato il Verona ha conquistato 4 punti: i gialloblù non riescono a collezionare tre gare senza sconfitte contro i bianconeri dagli anni '80. Nelle ultime 3 gare interne il Verona ha vinto 2 volte contro la Juve e, se ottenesse un'altra vittoria, la squadra di Juric raggiungerebbe il proprio record di punti dopo 23 partite in Serie A. La Juventus, che ha mantenuto la porta inviolata in 4 delle ultime 5 partite di campionato, ha perso 2 delle ultime 3 trasferte in Serie A.