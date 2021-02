Toro, possibile focolaio di 'variante inglese'

Sono 8 i casi attuali di positività al Covid-19 in casa Torino: 7 giocatori e un componente dello staff medico. Alcuni presentano sintomi, ma fortunatamente nessuno di loro necessità di cure ospedaliere. Secondo l’Asl locale è molto concreta la possibilità che si tratti della "variante inglese" di Covid-19: da qui i provvedimenti adottati dall'autorità sanitaria che hanno bypassato il protocollo Figc. Il gruppo squadra, infatti, è in isolamento domiciliare su indicazione dell'Asl 1 di Torino, che ha fatto anche sanificare tutti gli ambienti dello stadio Filadelfia dove la squadra si allenava, prima dello stop precauzionale degli allenamenti arrivato martedì 23 febbraio. In attesa della comunicazione ufficiale del rinvio della gara con il Sassuolo, nel tardo pomeriggio di giovedì nuovo giro di tamponi per il gruppo squadra del Torino, con i risultati che arriveranno venerdì verso l'ora di pranzo. In caso emergano nuove positività, l’Asl continuerà a vietare gli allenamenti. Se, invece, non ci sarà nessun nuovo caso di positività allora l’Asl potrà dare il via libera alla ripresa degli allenamenti in forma individuale nei primi giorni e seguendo tutte le norme stringenti previste dal protocollo (doccia separata, distanziamento, etc). Nel frattemo, gli allenamenti dei granata sono 'domestici', come testimoniato dalle foto postate sui social da Ansaldi e Rincon