Nuova Zelanda, Aukland in lockdown da domenica

La prima ministra Jacinda Arden ha annunciato il lockdown (livello 3) per la città di Aukland a partire da domenica e per i successivi sette giorni. Il resto del Paese è stato inserito al Livello 2. Il via della finale di America's Cup, tra Team New Zealand e Luna Rossa, è in programma per il prossimo 6 marzo