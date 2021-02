Fonseca perde l'attaccante bosniaco per almeno due settimane: lesione di primo grado all'adduttore sinistro, a forte rischio la presenza negli ottavi di Europa League contro lo Shakhtar Donetsk

Brutte notizie per la Roma dopo la vittoria sul Braga che è valsa la qualificazione agli ottavi di finale di Europa League: la partita contro i portoghesi ha lasciato in dote ai giallorossi l' infortunio di Edin Dzeko . Uscito nel corso del secondo tempo a causa di un problema fisico, l'attaccante bosniaco si è sottoposto ad esami strumentali che hanno evidenziato una lesione di primo grado all'adduttore sinistro . Dzeko dovrà rimanere fuori almeno due settimane .

Shakhtar a forte rischio

Dzeko salterà le prossime tre gare di campionato contro Milan, Fiorentina e Genoa, mentre è a forte rischio la sua presenza per l’andata degli ottavi di finale di Europa League in programma giovedì 11 marzo a Kiev contro lo Shakhtar Donetsk. A Paulo Fonseca, dunque, rimane un solo centravanti per queste sfide, Borja Mayoral.