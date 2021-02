La squadra di Antonio Conte, sul campo, è nel suo momento migliore e primeggia in classifica, con un vantaggio di 4 punti. La società, all'esterno, è invece alle prese con le continue voci che si ripetono da mesi a proposito di una possibile cessione delle quote dell'Inter da parte di Suning. A tal proposito, il club nerazzurro ha voluto fare chiarezza nell'ultima relazione semestrale economico-finanziaria presentata agli investitori.

"Ragionevole e prudente cercare altri partner"

"Nell'ambito della struttura del capitale e della gestione della liquidità - si legge nella nota ufficiale -, la nostra proprietà è in trattativa per fornire una serie di soluzioni al riguardo. Sebbene Suning abbia confermato il proprio impegno per il supporto finanziario del club con o senza ulteriore aiuto esterno, è anche ragionevole e prudente guardare verso l'esterno. Per questo ha nominato consulenti e advisor in Asia per trovare dei partner adatti, attraverso un'iniezione di capitale o altro. I colloqui con i principali potenziali partner a tal riguardo rimangono costanti".