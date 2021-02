L'argentino alla Gazzetta dello Sport: "Avevo preso la strada della Spagna, ma ora mi vedo a lungo in nerazzurro. Conte mi ha cambiato la carriera, dopo l'eliminazione dalla Champions abbiamo fatto un patto. E sono pronto a tatuarmi lo scudetto" SERIE A, LE PROBABILI FORMAZIONI Condividi:

L'ammissione più attesa per tutto il popolo nerazzurro arriva direttamente da Lautaro Martinez, uno dei grandi protagonisti – doppietta – nel derby vinto contro il Milan che ha regalato all’Inter la prima mini-fuga in classifica (+4 sul secondo posto). "È vero, si stava lavorando con il Barcellona, la strada era quella, poi non so dire quanto sono arrivato vicino a quel club. Ma con Conte fui molto chiaro. Gli dissi: 'La mia testa è qui, è una promessa, non mi faccio condizionare'. Ma tanto ora è il passato, rinnovo con l'Inter", le parole pronunciate dall’argentino in esclusiva alla Gazzetta dello Sport. Futuro che sarà ancora in nerazzurro, nessun dubbio dunque a sentire Lautaro: "Quando l'annuncio? Non so, troveranno il momento per l'ufficialità, io intanto gioco. Ma il mio futuro è qui, mi vedo a Milano per lungo tempo, di questa città mi piace tutto: il cibo, il rapporto con i tifosi, la squadra, solo sensazioni positive".

"Conte mi ha cambiato la carriera" approfondimento Suning: "Cerchiamo partner ma confermiamo impegno" Inter prima in classifica, Lautaro Martinez analizza così il momento felice dei nerazzurri: "Favoriti? Non è una parola che mi piace. Ma certo, questo primo posto regala sensazioni positive, mai mi era capitato con un distacco simile sulla seconda. Fa piacere, perché non è casuale ma il frutto di quanto facciamo con il nostro allenatore. Come dice lui: lavoriamo per portare e lasciare un giorno l’Inter nel posto più in alto possibile. Siamo da due stagioni con Conte. E oggi siamo davvero un’altra squadra, più compatta, dove ognuno di noi lotta prima per il compagno vicino e poi per se stesso: buon segno". L’argentino non nasconde l’importanza di Conte nella sua crescita: "Conte ha cambiato la mia testa. Un giorno mi ha chiuso nel suo ufficio e abbiamo parlato per un po’, di tutto. Da quel momento ho fatto uno step, la mia carriera è cambiata".