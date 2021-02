Paratici: "Dybala? Responso abbastanza positivo"

Paulo Dybala è assente dal 10 gennaio, giorno dell'ultima partita giocata dall'argentino in campionato contro il Sassuolo. L'attaccante è ancora fermo per il problema al legamento collaterale emerso proprio dopo la gara contro i neroverdi. Non sarà necessaria un'operazione, come già precisato da Pirlo e dalla stessa Juventus in un comunicato ufficiale, ma la strada per il rientro in campo di Dybala è ancora lunga. Tuttavia c'è ottimismo in casa bianconera, come emerso dalle parole di Fabio Paratici: "La visita di Dybala a Barcellona? Il responso non è stato solo quello, ma è stato visto anche da un altro specialista a Innsbruck, dove si sta facendo curare. Il responso è stato comunque meno negativo di quanto si pensasse, anzi, abbastanza positivo, adesso vedremo nei prossimi giorni come procederà", le parole del direttore sportivo bianconero prima della gara contro il Verona.