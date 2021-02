Tare: "L’obiettivo primario resta il campionato"

La brutta sconfitta contro il Bayern Monaco in Champions League non deve lasciare scorie negli impegni futuri della Lazio. È a questo che la squadra biancoceleste dovrà necessariamente lavorare in vista delle prossime partite, come ha confermato il direttore sportivo Igli Tare. "Più che arrabbiati siamo consapevoli che il nostro obiettivo primario resta il campionato, per centrare poi la Champions. Dimentichiamo quella sconfitta che ci ha insegnato tanto" ha spiegato nell’intervista rilasciata a Sky Sport.