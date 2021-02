Mihajlovic: "Grande prestazione, vinto con merito"

Il Bologna vince una partita importante al Dall'Ara: 2-0 contro la Lazio, con reti di Mbaye e Sansone dopo un rigore parato da Skorupski a Immobile. Soddisfatto Sinisa Mihajlovic : "Abbiamo fatto un'ottima partita, altrimenti non avremmo potuto vincerla – le parole dell'allenatore rossoblù a Sky Sport - Dopo il rigore parato da Skorupski e il gol di Mbaye era impossibile non vincere questa partita. Abbiamo messo più intensità in campo, li abbiamo pressati alti e abbiamo fatto bene quando avevamo palla. Siamo ripartiti bene, abbiamo sbagliato qualche scelta ma in generale sono molto contento della prestazione , tutti hanno fatto una grande partita. La mancata vittoria contro una big non era un peso per noi, l'anno scorso ci eravamo riusciti e prima o poi sarebbe arrivata anche quest'anno. Credevo fosse difficile vincere questa partita, mancavano giocatori importanti ma abbiamo giocato bene e vinto meritatamente ".

"Per come giochiamo, meritiamo una classifica migliore"

Una vittoria che permette al Bologna di guardare con fiducia al futuro e alla classifica: "Siamo una squadra che gioca a calcio, in tutte le partite facciamo la prestazione. Spesso creiamo delle occasioni ma non siamo abbastanza tranquilli per fare gol. Abbiamo giocatori offensivi tecnici e veloci, pericolosi nell'uno contro uno. La partita la facciamo sempre, poi qualche volta prendiamo qualche gol per degli errori mentre questa volta è andato tutto bene. Per come ci stiamo esprimendo possiamo ambire a una zona di classifica più alta. Ma abbiamo vissuto un periodo di difficoltà, con tanti giocatori indisponibili. Ora abbiamo recuperato tutti, vediamo alla fine dove arriveremo. Il nostro primo obiettivo è la salvezza, una volta conquistata possiamo guardare più su". Importanti i gol di Mbaye e Sansone, che venivano da un momento difficile: "Quando uno non gioca è sempre dura, ma entrambi hanno avuto infortuni. Ora Sansone ha trovato continuità, sta giocando sempre meglio. E sono contento anche per Mbaye che si allena bene e dà sempre il massimo. Al di là del gol, ha giocato bene anche a sinistra facendo una grande partita".

"Sanremo? Sicuro canterò meglio di Ibra"

Mercoledì la sfida con il Cagliari, poi Mihajlovic andrà a Sanremo: "Mi piace molto la musica italiana, ho tanti amici cantanti. Ma andrò al Festival il giorno dopo la partita, quindi avrò la voce bassa e probabilmente non canterò bene. Ma sicuramente canterò meglio di Ibra. Con lui solo a Sanremo? Buon per il Milan", ha concluso l'allenatore del Bologna.