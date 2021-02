Problemi muscolari per Ibra, Rebic e Calhanoglu

I rossoneri tornano dall’Olimpico con tre punti importanti e una grande reazione dopo le sconfitte contro lo Spezia e l’Inter, anche con tre infortuni muscolari per Zlatan Ibrahimovic, Ante Rebic e Hakan Calhanoglu. Tutti costretti ad abbandonare il campo prima del tempo. Stefano Pioli: “Sembrano affaticamenti, domani valuteremo. Spero non siano cose più serie”

Dopo due sconfitte di fila in campionato, il Milan si rialza e risponde all’Inter. Prova convincente dei rossoneri che tornano da Roma con tre punti importantissimi contro una squadra in forma. Dall’Olimpico, però, anche tre problemi muscolari per Zlatan Ibrahimovic, Ante Rebic e Hakan Calhanoglu, tutti alle prese con degli infortuni la cui entità sarà valutata nelle prossime ore. Per lo svedese, uscito al 56’ e fotografato in panchina con una vistosa borsa del ghiaccio sulla coscia, si tratterebbe di un problema all’adduttore sinistro. Per Hakan Calhanoglu un risentimento muscolare al flessore sinistro: il centrocampista turco è rimasto negli spogliatoi dopo la pausa tra i due tempi, al suo posto Brahim Diaz. Problema all’anca invece per Ante Rebic che ha lasciato il posto a Krunic al 66’.

Pioli: "Non sembra qualcosa di serio"

A fine partita l’allenatore rossonero Stefano Pioli ha fatto il punto sulle loro condizioni a Sky Calcio Club: "Ibra, Calha e Rebic hanno avuto dei problemini muscolari. Sembrano tutti e tre affaticamenti e non qualcosa di più serio, però analizzeremo meglio nei prossimi giorni. Ho tanti giocatori, ma spero di averne il più possibile a disposizione perché entriamo in una fase decisiva della stagione. Spero non siano cose più serie".