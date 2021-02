Inter-Genoa, dove vedere la partita in tv

L'Inter capolista ospita a Milano un Genoa in serie positiva da sette partite: è il tema della sfida in programma oggi alle 15. La squadra di Antonio Conte, vittoriosa in cinque delle ultime sei gare di campionato, è nettamente in vantaggio nei precedenti. In 107 incroci di Serie A tra i due club, i nerazzurri conducono il conteggio con 56 vittorie, a fronte di 29 pareggi e 22 sconfitte. L'Inter ha inoltre vinto le ultime cinque partite di Serie A contro il Genoa senza subire gol e nelle ultime sette sfide giocate tra le due squadre a Milano hanno sempre vinto i nerazzurri: l'Inter ha fatto meglio soltanto tra maggio 1956 e febbraio 1965, con otto vittorie casalinghe consecutive. Da quando Davide Ballardini è tornato sulla panchina del Genoa i rossoblù hanno perso una sola partita, proprio come l'Inter: in questo periodo sono le due squadre che hanno subìto meno sconfitte. Il Genoa inoltre è la squadra che nel 2021 ha incassato meno gol in Serie A (6 in 9 partite).