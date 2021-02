2/13

Questa volta la trasferta con il Verona capita alla 24.a giornata e coincide con la 23.a partita dei bianconeri, visto che la gara con il Napoli è ancora da recuperare. Il confronto con le precedenti stagioni dopo 23 partite, in ogni caso, ci dice che la Juve non era così lontana dalla vetta (e con così pochi punti) da 10 anni. L’ultima volta fu nella stagione 2010-11, con Delneri in panchina. Andiamo a ritroso per vedere la situazione, dopo 23 gare, negli anni passati



JUVENTUS 2020-2021: 46 punti



Posizione in classifica: 3^

Distacco dalla vetta: -7 (dall’Inter)