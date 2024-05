Gasperini-Papu Gomez cena e pace dopo oltre 3 anni

A modo suo, quella di lunedi, antivigilia della finale di Coppa Italia, é stata una serata storica per l’Atalanta. Gian Piero Gasperini e il Papu Gomez hanno fatto pac e. Finalmente. A distanza di tre anni e mezzo dal furibondo litigio che portò alla cessione dell’argentino (tutto accadde l’1 dicembre 2020 nell’intervallo della partita di Champions contro i danesi del Midtjylland), i due si sono rivisti a cena , insieme a Tullio Gritti , al Caffé del Tasso, storico e raffinato locale in piazza Vecchia a Bergamo Alta.

Il clima tra i due si era svelenito giá nei mesi scorsi, quando sia Gasperini che il Papu avevano fatto trasparire la voglia di lasciarsi tutto alle spalle. L’allenatore nerazzurro aveva espresso parole affettuose per il suo ex numero 10: “Siamo persone adulte, è acqua passata; sono trascorsi diversi anni, speriamo di ritrovarci presto e di salutarci". Detto, fatto. Si sono abbracciati come vecchi amici, hanno scherzato, riso e rispolverato aneddoti e ricordi indelebili alla vigilia di un finale di stagione pazzesco. Si rivedranno ancora, a cena o allo stadio. Col Gasp in panchina e Gomez in tribuna a tifare per la Dea.