Dall'Udinese all'Inter: la storia di Cuadrado

Cuadrado è arrivato in Italia nel 2009, quando l'Udinese lo ha prelevato dall'Independiente Medellin. Dopo 2 anni in bianconero, l'esterno è andato in prestito al Lecce, prima di passare alla Fiorentina. Con i viola il colombiano ha iniziato a farsi notare ad altissimi livelli, tanto da catturare l'attenzione del Chelsea, club in cui ha trascorso sei mesi, conquistando una Premier League e la Carabao Cup. Nell'estate del 2015 è passato alla Juventus, dove è rimasto 8 anni, collezionando 314 presenze, 26 gol e 65 assist. Con i bianconeri ha vinto 5 scudetti, 4 Coppe Italia e 2 Supercoppe. Dopo l'addio alla Juventus Cuadrado è passato lo scorso anno all'Inter. La sua stagione è stata condizionata dagli infortuni, ma ha potuto comunque festeggiare una Supercoppa e la vittoria del campionato.