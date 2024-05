Italiano: "Dobbiamo arrivare bene all'Olympiacos"

La Fiorentina di Italiano sarà ormai specializzata nelle coppe, ma non ci tiene a fare brutte figure in campionato nelle partite rimanenti e l'allenatore viola lo conferma alla fine della vittoriosa partita contro il Monza: "Dobbiamo stare sul pezzo e concentrati, tra qualche giorno abbiamo una partita troppo importante e ci dobbiamo arrivare con entusiasmo, spirito e la spina attaccata". In queste occasioni si passa sopra anche alla fatica: "Alcuni giocatori sono stanchi, sta diventando davvero faticoso giocare ogni tre giorni, stiamo però gestendo bene le energie di tutti. Stiamo bene, giochiamo con entusiasmo e ci riesce quello che proviamo, i ragazzi stanno spingendo forte come nel finale dello scorso anno". Oggi sono stati decisivi Nico Gonzalez e Arthur: "Nico sta bene fisicamente, si vede per come ripiega, riempie l'area, punta l'avversario, esulta. Oggi non ha riposato perché mancava Ikonè, è abbastanza spremuto. Sono felice per il gol di Arthur, la sua tenuta dal 60' tendeva a calare ma sta migliorando, è un professionista serio e si meritava questa soddisfazione".