Milan, a Roma fuori Romagnoli: Tomori titolare

"Pressure test". Abbiamo definito così la sfida tra Roma e Milan nella clip di Sky Sport che dà appuntamento ai nostri abbonati per seguire in diretta il posticipo della 24^ giornata di Serie A. All'Olimpico, calcio d'inizio alle 20.45, si affrontano le uniche due italiane ancora in gioco in Europa League. Il sorteggio di Nyon ha riservato due sfide "da Champions" a Fonseca e Pioli, con il primo che affronterà nuovamente il suo passato (Shakhtar, dopo aver eliminato il Braga) e il secondo che proverà a ripetere l'impresa più volte compiuta dal Diavolo contro il Manchester United.

Roma, Dzeko out. In difesa c'è Fazio

approfondimento

Agli ottavi Man Utd-Milan e Roma-Shakhtar

I giallorossi di Fonseca, reduci dal passaggio del turno in Europa League (e dal sorteggio di Nyon che li ha accoppiati allo Shakhtar negli ottavi) affrontano il Milan senza Edin Dzeko, che si è fermato proprio nel match di ritorno con il Braga. Ci sarà ancora Borja Mayoral dal 1', come nelle ultime uscite in campionato: lo spagnolo sarà supportato da Lorenzo Pellegrini e Mkhitaryan. Nessuna novità a centrocampo, con la coppia Villar-Veretout al centro e Karsdorp-Spinazzola sulle fasce. In difesa invece si rivede Fazio, che formerà un inedito terzetto con Mancini e Cristante. Kumbulla sarà in panchina, mentre Smalling è ancora indisponibile così come Ibanez.



ROMA (3-4-2-1) Probabile formazione: Pau Lopez; Mancini, Cristante, Fazio; Karsdorp, Villar, Veretout, Spinazzola; Lo. Pellegrini, Mkhitaryan; B. Mayoral. All. Fonseca



Milan, Tomori al posto di Romagnoli

Pioli ha provato una coppia di difesa inedita nell'allenamento della vigilia e secondo le indiscrezioni dei nostri inviati il capitano rossonero, Alessio Romagnoli, sarà escluso dall'XI iniziale contro la sua ex squadra. Davanti a Donnarumma, quindi, prepariamoci a vedere Calarbria, Kjaer, Tomori e Theo. A centrocampo Kessie e Tonali, con il trio Saelemaekers-Calha e Rebic alle spalle di Ibra.



MILAN (4-2-3-1) Probabile formazione: G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Tomori, T. Hernandez; Tonali, Kessiè; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic. All. Pioli