Nemmeno il tempo di archiviare la 24^ giornata (nel vero senso della frase, visto che resta da recuperare Torino-Sassuolo) e si riparte subito, con il turno infrasettimanale. Sono 5 gli squalificati della 25^ giornata: si tratta di De Roon dell'Atalanta, Barba del Benevento, Danilo del Bologna, Lykogiannis del Cagliari e Koulibaly del Napoli. Quattro difensori e un centrocampista. Nessun attaccante fermato dal Giudice Sportivo dunque, ma non sono pochi i giocatori che lo stop lo devono osservare per infortuni o acciacchi. Uno su tutti? Chi se non Ibra, di cui si è tanto parlato a causa della sua presenza a Sanremo, ma alla fine la settimana del Festival si sovrappone al suo problema non di poco conto agli adduttori, che lo terrà out per almeno dieci giorni. Ma vediamo nello specifico, partita per partita, la situazione di ogni squadra.

LAZIO-TORINO, martedì ore 18.30?

A meno di 24 ore dal calcio d'inizio, non essendoci state comunicazioni da parte della Lega, tutto lascerebbe pensare che il match sia confermato. A meno che oggi, ricevuta comunicazione dall'Asl di Torino, la Lega non decida per il rinvio. Secondo quanto ci risulta, la Asl di Torino non ridurrà il periodo di isolamento della squadra granata, che dura fino a martedì alle ore 24. Dunque il Torino non partirà per Roma e non potrà giocare la partita in programma oggi alle 18.30 (situazione analoga al precedente di Juventus-Napoli).



Lazio, Lazzari non ce la fa

Indisponibile Lazzari, sulla destra quindi ci sarebbe Marusic con Lulic sul versante opposto. In mediana Escalante rientra dalla squalifica ed è in pole su un Lucas Leiva che ultimamente ha fatto gli straordinari. Solito duello Musacchio-Patric in difesa mentre in attacco c’è anche l’opzione Caicedo dal primo minuto a fianco di Ciro Immobile.

Torino, la squadra di Nicola non parte

Dopo il rinvio della gara contro il Sassuolo, il Torino non ha predisposto alcuna partenza per Roma.



JUVENTUS-SPEZIA, martedì ore 20.45



Juventus, torna Danilo. Fagioli non al meglio

Il rientro dalla squalifica di Danilo è sicuramente una buona notizia per Andrea Pirlo. Gli altri difensori restano in infermeria quindi l'allenatore bianconero sembra orientato a schierare una linea a 3 davanti a Szczesny, composta dal brasiliano, De Ligt e Demiral. Sulle fasce dovrebbero operare Chiesa e Bernardeschi, con in mezzo Ramsey, Bentancur e Rabiot. Pirlo avrebbe voluto far giocare dal 1' Fagioli, ma il ragazzo ha avuto dei problemi e non è al meglio. Davanti sempre CR7 e Kulusevski.

Spezia, rotazioni in mediana?

La bella rimonta culminata in un 2-2 contro il Parma ha evidenziato qualche disattenzione difensiva. Stanchezza? Poca lucidità? Tutto può essere e per l’infrasettimanale non è escluso che Italiano possa ruotare qualche pezzo del proprio scacchiere. In mediana sia Estevez che Ricci sono a rischio turnover. Leo Sena negli ultimi tempi ha recuperato posizioni nelle gerarchie interne. Saponara è ai box e Verde è in pole così come Nzola ma Agudelo potrebbe anche ritornare a fare l’esterno d’attacco.



SASSUOLO-NAPOLI, mercoledì ore 18.30



Sassuolo, tre dubbi per De Zerbi

Neroverdi reduci da una ‘sosta’ causa rinvio della gara con il Torino. Una settimana in più ha permesso di ricaricare meglio le batterie. Ancora differenziato per Chiriches (e pure per Boga e Bourabia) che sperava di recuperare ed essere a disposizione. A destra Muldur in vantaggio su Toljan, in mediana varie opzioni (nulla è ancora deciso) con Magnanelli che potrebbe affiancare Locatelli. Maxime Lopez, che all’andata punì il Napoli spera di essere nel trio dietro a Caputo ma deve battere la concorrenza di Traoré.

Napoli, cambio forzato per Gattuso

Col Benevento Mertens è tornato al gol e si avvicina a quota 100 in Serie A. Il belga sarà ancora il terminale offensivo nella trasferta di Reggio Emilia. Dietro mancherà lo squalificato Koulibaly, al suo posto pronto Maksimovic ma in difesa si potrebbe profilare un altro cambio con uno tra Mario Rui e Hysaj che potrebbe tornare nella formazione di partenza. Demme è un’alternativa in mezzo ma molto dipenderà da quanti minuti avrà nelle gambe.



ATALANTA-CROTONE, mercoledì ore 20.45



Atalanta, Zapata ok. Sutalo e Lammers no

Gasperini può pensare a un po’ di turnover visto l’impegno non impossibile contro il Crotone. Djimsiti torna dalla squalifica e sarà titolare ma dietro c’è anche Caldara che scalpita (riposerebbe nel caso Romero). Sutalo e Lammers sono al momento indisponibili mentre De Roon è squalificato. Pessina sarà in mediana accanto a Freuler. Pasalic e Malinovskiy sperano nella riconferma. Davanti Zapata, salvo sorprese, sarà convocabile ma al momento il 91 nerazzurro dovrebbe partire dalla panchina.

Crotone, Vulic e Molina ko

La sconfitta contro il Cagliari ha portato all'esonero di Stroppa. Il Crotone riparte da Cosmi che dovrà subito valutare le condizioni di Molina e Vulic: ferita al ginocchio per il primo, trauma contusivo alla caviglia per il secondo. Zanellato ed Eduardo Henrique i possibili sostituti. A Bergamo Reca (ex di turno) può tornare titolare a sinistra. Dietro si candidano Cuomo e Marrone. Da valutare ancora l’eventuale recupero di Djidji.



BENEVENTO-VERONA, mercoledì ore 20.45



Benevento, Glik torna ma Barba è out

Ancora cambi obbligati in difesa per Filippo Inzaghi. Se infatti Glik rientra dalla squalifica e torna al fianco di Tuia, c’è da registrare lo stop di un turno, imposto dal giudice sportivo, a Barba. A sinistra quindi è duello tra Letizia e Foulon. In mediana nulla dovrebbe cambiare a meno di stanchezza eccessiva mentre sulla trequarti sperano Sau e Roberto Insigne. Il secondo pare leggermente favorito: a rischiare è Caprari. In Attacco invece Moncini non pare poter attaccare con successo la titolarità di Lapadula.

Verona, Juric potrebbe cambiare blocco di centrocampo

Il pareggio imposto alla Juventus porterà non poche conferme nell’XI titolare a patto di non aver accusato troppa stanchezza. L’infrasettimanale da questo punto di vista si farà sentire eccome. Il triangolo offensivo dovrebbe restare identico a quello visto sabato. Quello che invece potrebbe variare è la mediana: Veloso e Tameze dovrebbero infatti ritrovare entrambi una maglia da titolare. Lazovic potrebbe essere ancora chiuso da Faraoni e Dimarco mentre Dawidowicz punta a riprendere posto nella linea a 3 di difesa.



CAGLIARI-BOLOGNA, mercoledì ore 20.45



Cagliari, Asamoah pronto per la prima da titolare

La squalifica di Lykogiannis apre le porte della titolarità ad Asamoah, già subentrato domenica a Crotone. Dopo la vittoria di qualche giorno fa, Semplici potrebbe confermare in blocco praticamente tutti anche se in difesa Walukiewicz spera di sorpassare Ceppitelli. Il grande escluso del debutto del nuovo allenatore sulla panchina dei sardi è stato Zappa, e al momento è ancora in pole Nandez per occupare il ruolo di esterno destro di centrocampo. In attacco fiducia a Pavoletti, al fianco di Joao Pedro. Sottil non si è ancora ripreso dall'infortunio.

Bologna, dubbio Dijks. Antov titolare?

Sinisa Mihajlovic deve decidere come mettere giù la difesa del suo Bologna. Tomiyasu è ancora ai box, Danilo è squalificato, Hickey rientra dalla squalifica e Dijks non è ancora recuperato (nel weekend scorso è finito in tribuna). Sicuramente titolari quindi sono De Silvestri e Souamaoro. L’altro posto al centro potrebbe essere occupato da Antov. A sinistra c’è l’opzione Mbaye (che ha guadagnato posizioni dopo il gol alla Lazio). In mediana può tornare dal 1’ Schouten. Davanti invece solito duello Skov Olsen-Orsolini.



FIORENTINA-ROMA, mercoledì ore 20.45



Fiorentina, Amrabat e Venuti pronti a tornare

La sconfitta di Udine ha forse minato qualche certezza dei ragazzi di Prandelli. La staffetta Ribery-Kokorin potrebbe essere riproposta ma chissà che non sia questa volta il secondo a partire dall’inizio. Kouamé è ai box e Eysseric potrebbe fare da terzo incomodo per un ruolo al fianco di Vlahovic. In mediana infatti sono pronti al rientro dal primo minuto sia Venuti a destra che Amrabat in mezzo. Difficile che Igor possa contendere un posto ai tre di difesa. Barreca invece può giocarsela con un Biraghi apparso stanco.

Roma, tra i pali torna Mirante

La sconfitta contro il Milan deve essere cancellata al più presto per poter tornare a lottare per la zona Champions. Roma un po’ sottotono soprattutto nei primi minuti contro il Diavolo. Ecco che quindi Fonseca potrebbe ruotare qualche elemento. Da monitorare Smalling, che probabilmente rientrerà tra i convocati ma non è ancora pronto per giocare dal 1'. Il rientro quasi scontato è quello di Kumbulla, nella difesa a 3 con Mancini e Cristante. Ancora indisponibile Dzeko, in attacco dovrebbe essere confermato Borja Mayoral, con El Shaarawy e Pedro favoriti su Mkhitaryan e Lorenzo Pellegrini. Novità tra i pali: torna Mirante, al posto di Pau Lopez.



GENOA-SAMPDORIA, mercoledì ore 20.45



Genoa, dopo il turnover Ballardini torna coi titolarissimi

Leggendo la formazione ufficiale del Genoa contro l’Inter, in tanti (quasi tutti) hanno pensato al turnover in vista del derby. Ballardini aveva rivoluzionato la squadra ma per la sfida contro la Samp, rivedremo dal primo minuto i ‘soliti noti’ ovvero i più utilizzati dal tecnico da quando è arrivato in Liguria. Trio difensivo con Masiello, Radovanovic e Criscito. A centrocampo dubbio sulle corsie. Zappacosta è sicuro del posto ma ultimamente è spesso a sinistra con quindi Ghiglione a destra. Davanti invece tanto traffico. Favorita la coppia Destro-Shomurodov ma le cose potrebbero cambiare rapidamente.

Sampdoria, Ranieri pensa a Quaglia-Keita

Anche in casa Sampdoria, nell’ultimo turno, qualcuno è rimasto a riposo (totale o parziale) in vista della sfida più importante del campionato. Praticamente tutti a disposizione (resta da capire se verrà convocato Torregrossa) e un bel po’ di opzioni in tutti i reparti. Da valutare Colley, ma la coppia Tonelli-Yoshida dà garanzie a Ranieri. A destra rivedremo Candreva mentre in mezzo prende piede l'ipotesi che vedrebbe Adrien Silva, rientrato dalla squalifica, titolare al fianco di Ekdal. C'è un ballottaggio tra Jankto e Damsgaard. Per l’attacco si pensa all’artiglieria pesante con Keita al fianco di Quagliarella.



MILAN-UDINESE, mercoledì ore 20.45



Milan, Ibra e Calha out. Rebic c'è

Brutte notizie per Pioli, gli infortuni rimediati all'Olimpico da Ibrahimovic e Calhanoglu si sono rivelati più gravi del previsto: Zlatan, a causa di una lesione del muscolo lungo adduttore sinistro, rischia un lungo stop. Verrà valutato tra una decina di giorni con un nuovo esame strumentale. Il turco, invece, che accusa un problema ai flessori della coscia sinistra, salta sicuramente l'Udinese e con tutta probabilità anche il Verona. Diverso il caso di Rebic: il croato, che preoccupava più di tutti, non ha nulla ed è a disposizione per il turno infrasettimanale. Pioli quindi potrebbe riproporre la stessa squadra vista a Roma fino alla trequarti (dunque la coppia Tomori-Kjaer in difesa e Kessie-Tonali a centrocampo) con Leao unica punta supportata da Saelemaekers, Brahim Diaz e Rebic.

Udinese, doppio rientro e traffico in attacco

Dopo la vittoria sulla Fiorentina, Gotti vuole continuare sulla strada intrapresa dai suoi e può contare sui ritorni di Pereyra e Zeegelaar con entrambi che rientrano dalla squalifica. Il secondo si posizionerà sulla corsia sinistra, con Stryger Larsen che torna a destra. Pereyra invece può giocare a ridosso della punta e proprio in attacco ci sono svariati pretendenti. Da Nestorovski, match winner contro la Fiorentina, a Llorente fino ad arrivare a Okaka che forse non avrà ancora tutta la gara nelle gambe ma che può dare il suo contributo part time.



PARMA-INTER, giovedì ore 20.45



Parma, tornano Bani e Brugman

La prima parte della sfida contro lo Spezia ha dato buone risposte a D’Aversa che deve ‘solo’ lavorare sul mantenimento del vantaggio acquisito. Gara davvero complicata quella contro l’Inter ma almeno il tecnico recupera Bani in difesa (rientra dalla squalifica) che, salvo sorprese, sarà titolare. Anche Brugman ha scontato il turno di stop e potrebbe partire dall’inizio con Hernani sacrificato a meno che Kucka non sia schierato nel tridente. Cornelius infatti non è ancora pienamente recuperato.

Inter, riecco Hakimi

Numeri davvero impressionanti per l’Inter delle ultime 7 sfide di campionato. I nerazzurri segnano tanto e hanno incassato solo una rete. A Parma si rivedrà a destra Hakimi. Sull’altro versante possibile turno di riposo per Perisic. In mediana si candida Vidal. Difficile invece che Sanchez possa impensierire Lautaro Martinez a meno che Conte non voglia far riposare per un turno l’argentino.