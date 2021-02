Sampdoria-Atalanta, dove vedere la partita in tv

La domenica di Serie A ha il via a Genova, dove Sampdoria e Atalanta scendono in campo alle 12:30. La squadra di Ranieri vuole riscattare la sconfitta dello scorso turno contro la Lazio, quella di Gasperini per dimenticare il ko contro il Real Madrid nell'andata degli ottavi di finale di Champions

La domenica della 24esima giornata di Serie A ha il via allo stadio Luigi Ferraris di Genova, dove la Sampdoria ospita l'Atalanta, fresca di sconfitta amara nell'andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Real Madrid. La squadra di Gasperini cerca il riscatto in campionato, dove ha vinto le ultime due partite, ed è chiamata a farlo contro una Samp reduce dal ko dello scorso turno sul campo della Lazio. Dalla stagione 2017/18 in questa sfida il trend è favorevole ai blucerchiati, che hanno battuto quattro volte l'Atalanta. Nelle ultime due gare interne contro l'Atalanta, però, la Sampdoria ha ottenuto un solo punto contro i nerazzurri: i blucerchiati non sono mai rimasti per tre partite in casa senza successo con questo avversario. L'Atalanta è la squadra che a questo punto del campionato ha mandato il maggior numero di giocatori in gol, 15. Gasperini ha perso ben 6 delle 9 sfide contro Ranieri in Serie A.