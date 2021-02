Crotone sconfitto in casa per 2-0 dal Cagliari, l'analisi dell'allenatore a Sky Sport: "Questa rincorsa salvezza era già difficile e ora lo diventa ancora di più, è davvero un peccato. Eravamo padroni del campo fino al loro vantaggio, nell'episodio del gol preso potevamo fare meglio. Alla squadra però ho poco da rimproverare"

"Un risultato positivo in questa partita ci avrebbe dato la possibilità di agguantare le formazioni davanti a noi in classifica e di sentirci vivi. Questa rincorsa era già difficile e ora lo diventa ancora di più, è davvero un peccato". Giovanni Stroppa analizza così ai microfoni di Sky Sport lo 0-2 incassato dal suo Crotone allo Scida contro il Cagliari, sesto ko di fila in campionato che non permette ai calabresi di schiodarsi dall'ultima posizione.