I rossoblù hanno dedicato il successo sul Crotone al dirigente, rimasto coinvolto in un incidente stradale lo scorso 20 febbraio. Questo lunedì mattina Nainggolan è andato a trovarlo in ospedale, riusciendogli a parlare dalla finestra

Il Cagliari si è ritrovato, nel momento più difficile della stagione, e l’ha fatto aggrappandosi al proprio spirito di gruppo e alla voglia di regalare un sorriso ad Andrea Cossu. Il dirigente rossoblù, ex capitano dei sardi, è ancora ricoverato all’ospedale Businco di Cagliari dopo l’incidente in cui è rimasto coinvolto lo scorso 20 febbraio. Per questo, la squadra ha voluto dedicargli il successo ottenuto sul campo del Crotone, una vittoria che mancava dallo scorso novembre e che aveva originato la crisi di risultati che poi ha portato all’esonero di Eusebio Di Francesco. È stato sostituito da Leonardo Semplici, che sembra aver trasmesso subito ai giocatori la scossa che serviva. All’indomani della partita, Radja Nainggolan è voluto andare a trovare Cossu. In un video pubblicato tra le stories di Instagram, il belga riprende l’amico affacciato alla finestra, in piedi e sorridente.