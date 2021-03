Juve, un positivo al Covid nel gruppo squadra

Un nuovo caso di Covid è stato rilevato, nel corso dei controlli previsti dai protocolli in vigore, alla Juventus. Secondo quanto reso noto dal club si tratta di un "componente del gruppo squadra, non calciatore, che è stato posto in isolamento". Il club bianconero, "è in contatto con le Autorità Sanitarie per la definizione di un'efficace attuazione dei protocolli previsti per consentire le attivita' di allenamento e di gara del Gruppo Squadra".

