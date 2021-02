Alle fasi finali il processo per la morte di Davide Astori, deceduto a causa di una malformazione cardiaca il 4 marzo 2018. In aula anche Francesca Fioretti, compagna ai tempi del dramma, che all'uscita dal tribunale ha ribadito la propria fiducia nella giustizia. La sentenza è attesa per il prossimo 2 aprile