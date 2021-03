La Serie A torna in campo per il turno infrasettimanale, valido per la 25^ giornata. È il momento del derby di Genova tra Genoa e Sampdoria, per il quale Nicola Rizzoli ha designato Luca Pairetto, con Costanzo e Vivenzi come assistenti, quarto uomo Maresca e la coppia Giacomelli-Liberti al VAR. Parma-Inter sarà diretta da Pasqua con Doveri al VAR, mentre Massa arbitrerà Milan-Udinese (VAR Banti). Juventus-Spezia, invece, è stata affidata a Sacchi con Fabbri assistente in video.