Dove vedere Napoli-Roma in tv

La sfida fra Napoli e Roma , valida per la 34^ giornata di Serie A, si gioca domenica 28 aprile alle 18.00 e sarà in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW . Telecronaca di Maurizio Compagnoni con il commento di Lorenzo Minotti. I collegamenti a bordocampo sono a cura di Massimo Ugolini, Angelo Mangiante e Francesco Modugno.

I numeri di Napoli e Roma

La Roma ha vinto la gara d’andata, dopo una serie di sette incontri consecutivi senza successi contro il Napoli in Serie A. L’ultima volta in cui i giallossi hanno trovato il successo in entrambe le sfide stagionali contro gli azzurri in Serie A risale al 1997/98, con i risultati di 6-2 e 2-0. Il Napoli risulta imbattuto in tutte e cinque le ultime partite casalinghe contro la Roma in campionato. Curiosità: Sei degli ultimi sette gol segnati nella sfida fra le due squadre sono arrivati dal 75’ minuto in avanti.