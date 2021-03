Il Collegio di Garanzia del Coni ha fissato per il 15 marzo alle 15.30 la data dell'udienza per il ricorso presentato dalla Roma sul caso Diawara. La partita era finita 0-0 sul campo, poi era stato assegnato il 3-0 a tavolino al Verona dopo che il club giallorosso aveva inserito erroneamente il centrocampista guineano nella lista under 22, nonostante avesse già compiuto 23 anni

C'è una data per il ricorso presentato dalla Roma contro il 3-0 a tavolino della partita contro il Verona. Il Collegio di Garanzia del Coni ha infatti fissato per il 15 marzo alle 15.30 la data dell'udienza per il ricorso sul caso Diawara, come riferisce l'Ansa. Il match - della prima giornata di campionato giocato il 19 settembre del 2020 - era finito 0-0 nei novanta minuti, e dunque era stato assegnato il ko 3-0 a tavolino al club giallorosso per aver inserito erroneamente il centrocampista guineano Diawara (in campo 89 minuti) nella lista under 22, nonostante avesse già compiuto 23 anni. Il 22 di settembre il Giudice Sportivo aveva stabilito il 3-0 in favore del Verona sulla Roma. La Corte sportiva di appello della Federcalcio aveva respinto lo scorso 10 novembre il primo ricorso del club. La Roma punta a riottenere il punto in classifica tolto dopo il ko a tavolino.