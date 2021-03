Cosmi: "Un orgoglio la chiamata del Crotone"

Una sfida difficile almeno quanto affascinante per Serse Cosmi, chiamato all’impresa salvezza con il Crotone. La società calabrese lo ha scelto per sostituire Stroppa, esonerato dopo la sconfitta contro il Cagliari nell’ultimo turno di campionato. "Le impressioni sono positive, aver ricevuto la chiamata del Crotone ed essermi assunto questa responsabilità è un motivo di grande orgoglio personale e professionale, anche per il mio staff", ha affermato Cosmi a Sky Sport. Formazione calabrese che occupa l’ultimo posto in classifica a quota 12 punti, difficoltà che il nuovo allenatore rossoblù dovrà cercare di superare nel più breve tempo possibile: "Siamo felici di vivere questa avventura, conosciamo la situazione che ci attende però vuoi per il grande entusiasmo, vuoi perché reputo il Crotone e Crotone una piazza di ottimo livello nel nostro panorama calcistico, ma sono veramente felice".