"I derby sono partite diverse che fanno ribollire il sangue". Conto alla rovescia per la stracittadina in programma domani sera allo Stadio Luigi Ferraris tra Genoa e Sampdoria. E il tecnico blucerchiato Claudio Ranieri, ai canali ufficiali del club, chiede anche una risposta a quei giocatori che lo avevano deluso nel match con l'Atalanta, facendo arrabbiare il tecnico nel dopo partita: "Mi aspetto una grande reazione da quei giocatori che non hanno reso come sanno: si può fare l'errore o perdere una partita, ma voglio vedere i ragazzi correre e lottare per novanta minuti".