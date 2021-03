L'attaccante, nella conferenza stampa di presentazione del Festival, scherza sulla fede calcistica di Amadeus e Fiorello: "Lo so che sono interisti, lo ripetono ogni 5 minuti: dicono che sono primi in classifica, ma per i primi sei mesi non ho sentito niente. Ora quel 1° posto ce lo riprendiamo". E sul duetto con Mihajlovic dice: "Mi presento sul palco, come andrà non lo so. Seguo le professioniste, speriamo che anche lui non sa cantare, così mi presento allo stesso livello"

