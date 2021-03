Gravina: "Oggettiva impossibilità per Lazio-Toro"

Il presidente della Figc è intervenuto su Lazio-Torino: "Si esce da questa situazione soltanto seguendo i princìpi del protocollo, che è molto chiaro. In questo momento c'è una impossibilità oggettiva di giocare. E non sarà come la vicenda di Juve-Napoli, è una cosa differente" TUTTE LE NEWS SU LAZIO-TORINO Condividi:

Il Torino non partirà per Roma perché in isolamento fino alle 24 dopo i casi di Covid-19 riscontrati nel gruppo squadra, ma la gara con la Lazio - in programma quest'oggi, martedì 2 marzo, alle 18:30 - rimane fissata in calanderio dalla Lega, che non ha disposto il rinvio. Una questione sulla quale è intervenuto il presidente della Figc Gabriele Gravina, per il quale non ci sono dubbi sull'iter da seguire: "Da questa situazione se ne esce rispettando quelli che sono i princìpi sanciti all’interno del protocollo - ha detto il numero uno della Federcalcio a margine della visita all'ospedale Spallanzani di Roma -, è un gentleman agreement fissato e molto chiaro che regolamenta il rapporto legato alla competizione sportiva. Poi c’è un altro principio, quello della tutela della salute. Questo ovviamente è sovraordinato e rientra nelle competenze delle singole Asl".

"E' diverso da Juventus-Napoli" "Io non devo dare nessun consiglio alla Lega - ha proseguito Gravina -, perché ha la capacità e la delega per gestire la competizione sportiva. Credo che abbiano tutti gli elementi per adottare la decisione più giusta. Credo che oggi c’è un’oggettiva impossibilità, in base a quanto prescritto dall’Asl di Torino, di poter ipotizzare la disputa della gara oggi". Infine il presidente della Figc ha escluso che la questione possa essere assimilabile a quella relativa a Juventus-Napoli: "Sono situazioni differenti, questa della Asl non è una disposizione dell'ultima ora, ma di qualche giorno fa e se non fosse rispettata questa prescrizione si rischierebbero anche delle sanzioni penali. Auspico comunque che ci sia anche un giudizio piu' uniforme da parte di tutte le Asl".