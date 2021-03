La Lega al momento non rinvia Lazio-Torino

La Lega non ha rinviato Lazio-Torino

Al momento, a meno di 24 ore dal via della giornata di Serie A Lazio-Torino è ancora in programma alle 18.30 e non è stata rinviata dalla Lega. Altro dato di fatto, il Torino è ancora in isolamento domiciliare, lo ha ribadito anche la Asl all'Ansa, e lo sarà fino alle ore 24 di oggi martedì 2 marzo. Ricordiamo che i granata hanno 8 giocatori positivi più un membro dello staff. La Asl ha confermato che l'isolamento, qualora anche in tarda mattinata gli ultimi tamponi dovessero essere negativi, sarà comunque fino alle 24 e la Lega (consapevole che le restrizioni in questo caso sono dovute a variante inglese) aspetta una comunicazione formale da parte dell'Asl sui tempi. Resta il fatto che al momento la Lega non ha rinviato la partita e non è detto che lo faccia nelle prossime ore.