Il turco si è presentato in sede, a Casa Milan, per incontrare Maldini e Massara senza agente: non si è parlato di cifre, ma sembra che le parti abbiano trovato un'intesa, colmando la distanza di inizio trattativa

Blitz nel pomeriggio di Calhanoglu in sede, a Casa Milan. Il turco ha incontrato Maldini e Massara senza agente, dopo che negli ultimi giorni aveva avuto colloqui proficui anche con Ivan Gazidis. Confermata la volontà reciproca di venirsi incontro sulla questione del rinnovo del contratto in scadenza a giugno. Un incontro in cui non si è parlato di cifre, con le parti comunque molto più vicine rispetto alle enormi distanze di inizio trattativa, quanto della voglia del turco di restare al Milan e del Milan di tenerlo ancora tanti anni in futuro. Dopo l'incontro di oggi, la firma di Calhanoglu ancora per 4 anni, sembra essere molto più vicina, magari grazie a qualche bonus per accontentare le richieste del giocatore.