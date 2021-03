Lo svedese, in occasione della conferenza stampa di presentazione della serata inaugurale della 71^ edizione del Festival di Sanremo, ritorna sulla questione tra lui e Lukaku e 'apre' alla presenza del centravanti nerazzurro sul palco dell'Ariston: "Non c'è nessun problema personale. Quello che succede in campo, resta in campo. Se vuole venire è il benvenuto"

IBRA A SANREMO, LA CONFERENZA INTEGRALE