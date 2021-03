Fiorentina-Roma, le probabili formazioni

Voglia di riscatto per Fiorentina e Roma , che si sfideranno alle ore 20.45 allo stadio Artemio Franchi. I viola sono caduti negli ultimi minuti alla Dacia Arena, contro l'Udinese. I giallorossi, invece, nell'ultimo week-end hanno perso in casa contro il Milan per 1-2. Sia Prandelli che Fonseca puntano a rialzarsi e inseguono tre punti fondamentali per i rispettivi obiettivi. Diretta su Sky Sport Serie A (satellite, digitale terrestre e internet) e Sky Sport 252 (satellite e internet).

La probabile formazione della Fiorentina

Prandelli con il solito 3-5-2, con Ribery ad accompagnare Vlahovic in avanti. Ancora panchina per Kokorin, pronto a subentrare a gara in corso. A centrocampo rientra Amrabat dal primo minuto con Pulgar e Castrovilli, così come Venuti che prende il posto di Malcuit a destra con Biraghi confermato a sinistra. In difesa riproposto il terzetto formato da Milenkovic, Pezzella e Martinez Quarta davanti al portiere Dragowski.

FIORENTINA (3-5-2) probabile formazione: Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Martinez Quarta; Venuti, Amrabat, Pulgar, Castrovilli, Biraghi; Ribery, Vlahovic. All. Prandelli

La probabile formazione della Roma

Qualche cambio per Fonseca, che ritrova Kumbulla in difesa. L'ex Verona giocherà titolare con Mancini e Cristante, davanti al confermato Pau Lopez. A centrocampo ci sarà spazio per Diawara al fianco di Veretout, con Karsdorp e Spinazzola sugli esterni. In avanti ci sarà regolarmente Borja Mayoral come unica punta, alle sue spalle ci saranno Pellegrini e Mkhitaryan.

ROMA (3-4-2-1) probabile formazione: Pau Lopez; Mancini, Cristante, Kumbulla; Karsdorp, Veretout, Diawara, Spinazzola; Pellegrini, Mkhitaryan; Borja Mayoral. All. Fonseca