De Zerbi: "Grande gara, dovevamo vincere noi"

Sei gol e tante emozioni, il mercoledì di Serie A si apre con uno spettacolare 3-3 tra Sassuolo e Napoli. Vantaggio neroverde per 2-1 nel primo tempo, poi la rimonta azzurra con il 2-3 di Insigne al 90' e nel recupero il pareggio di Ciccio Caputo su calcio di rigore. Questo il commento di Roberto De Zerbi: "Sono sempre onesto e obiettivo nel valutare le partite, questa volta per me abbiamo fatto una grande gara e dovevamo vincere – ha dichiarato l'allenatore neroverde a Sky Sport - Poi davanti avevamo il Napoli, che è una squadra forte con dei giocatori che possono spostare le partite da soli, ma dovevamo vincere noi. Poi abbiamo fatto degli errori e subito dei gol, forse il 2-2 è anche colpa mia perché dovevo cambiare prima Muldur che non stava bene, invece ho temporeggiato e ci hanno puniti. Però siamo già rammaricati così, figuriamoci se avessimo perso".

"Serve più coraggio. Per sognare in grande ci vogliono 3-4 vittorie..."

Sassuolo in crescita, ma con ancora margini di miglioramento: "Non è come vorrei, c'è qualche altro step da fare – prosegue De Zerbi - Sia Rogerio che Muldur giocano ancora col freno a mano tirato, devono toglierlo perché hanno qualità tecniche e fisiche. A volte siamo bloccati perché non abbiamo il coraggio che servirebbe per affrontare al meglio squadre come il Napoli e le altre che ci precedono. Berardi? Ha fatto una grande partita, l'ho tolto perché me l'ha chiesto lui, aveva i crampi. Ora ci aspetta un'altra partita difficile, molto fisica, contro l'Udinese e se vogliamo cullare qualche pensiero più bello dobbiamo ottenere 3 o 4 vittorie consecutive".