La squadra si è ritrovata in mattinata dopo il pari amaro con l’Udinese. In vista della prossima partita Pioli non dovrebbe recuperare nessuno, ma farà qualche cambio rispetto all’undici che è sceso in campo mercoledì sera

La vittoria di Roma aveva ridato entusiasmo al Milan, che nei primi mesi del 2021 ha vissuto un momento di flessione rispetto all’andamento molto positivo dell’anno scorso. Per questo il pari ottenuto contro l’Udinese, peraltro soltanto negli istanti conclusivi della partita, ha lasciato comunque una certa amarezza nella squadra, che si è ritrovata in mattinata a Milanello per l’allenamento. Al centro sportivo era presente anche Zlatan Ibrahimovic, che ha svolto una seduta col fisioterapista per recuperare dalla lesione all'adduttore rimediata durante la partita contro i giallorossi prima di ripartire intorno alle 15 per Sanremo, per la sua consueta ospitata quotidiana al Festival. Come sappiamo, contro il Verona lo svedese non sarà a disposizione, al pari dei recenti infortunati rossoneri. Pioli, infatti, per la sfida alla squadra di Juric non recupererà nessuno rispetto alla sfida con l'Udinese: Calhanoglu, Mandzukic, Bennacer, Daniel Maldini e, come detto, Ibrahimovic saranno ancora ai box.