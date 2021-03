Il centrocampista del Milan ha trasformato contro l'Udinese un altro calcio da rigore, avvicinandosi alla doppia cifra per gol dal dischetto. Non è lui, però, il giocatore che ha segnato di più dagli 11 metri in questa stagione nelle principali 5 leghe europee (serie cadette comprese). La classifica completa, stilata con i dati di Transfermarkt: si parte da chi ne ha realizzato almeno 5 su 5. A parità di penalty segnati è "premiato" chi ne ha trasformati di più in percentuale

CHI NE HA PARATI DI PIU'?