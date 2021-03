Sono state diramate le designazioni per la prossima giornata di Serie A che si articolerà in tre giorni: da sabato 6 marzo a lunedì 8. La sfida del Monday night tra Inter e Atalanta è stata affidata a Maurizio Mariani della sezione di Aprilia. L’altro big match, tra Juventus e Lazio, in programma sabato alle 20.45 a Torino, sarà arbitrato da Davide Massa della sezione di Imperia. Tutte le scelte