Italiano: "Salvezza? Manca ancora un'eternità"

Una buona ora di gioco non è bastata per fare il colpo e uscire con punti preziosi dallo Stadium. Quella con la Juve è stata la seconda sconfitta nelle ultime tre, mentre la vittoria manca dal 2-0 sul Milan del 13 febbraio. Lo Spezia ha fretta di ripartire e vuole ritrovare il successo nel match contro il Benevento, che inaugura la 26^ giornata di Serie A, ma dovrà fare i conti con una defezione importante causa Covid. "La positività di Provedel non ci voleva, i ragazzi cercano di stare molto attenti ma sono cose che possono succedere – ha detto Italiano nella conferenza stampa della vigilia -. Nessuno è immune in maniera totale. Domani schiereremo Zoet: ha recuperato dall'infortunio, si allena sempre con grande professionalità e sono sicuro risponderà con grande spirito. Parliamo di un portiere di esperienza e professionalità". Dopo la risalita del Cagliari nelle ultime settimane la quota salvezza si è ridotta a un parziale +5 per i bianconeri sulla zona retrocessione, motivo per cui l’allenatore ha sottolineato l’importanza di mantenere alta la concentrazione. “Mancano ancora 13 partite, un'eternità, i punti a disposizione sono ancora tanti e chi perderà non sarà spacciato – ha spiegato -. Dovremo affrontare il match con la giusta carica agonistica. È una gara importante ma, ripeto, non è l'ultima di questo campionato".