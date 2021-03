Il portiere dei liguri e il collaboratore della prima squadra sono in isolamento dopo la riscontrata positività al Covid. In vsita del delicato scontro salvezza contro il Benevento di sabato la squadra ora si sottoporrà ai controlli del caso

Continua ad aumentare il numero dei casi di coronavirus in Serie A. Dopo la notizia della positività di Rodrigo Bentancur, comunicata ieri dalla Juventus, oggi è stato il turno dello Spezia che attraverso una nota sul proprio sito ufficiale ha fatto sapere di aver riscontrato due nuovi casi: si tratta del portiere titolare Provedel e di un membro dello staff di Italiano: “Lo Spezia Calcio comunica che un collaboratore della Prima Squadra e il calciatore Ivan Provedel, sono risultati positivi al tampone naso-faringeo molecolare effettuato nella giornata di ieri e sono attualmente in isolamento. Come previsto dal protocollo in vigore, seguiranno esami anti Covid -19 in vista della gara di sabato pomeriggio contro il Benevento.” La squadra ligure, attualmente al quintultimo posto al pari del Benevento a più 5 dal Torino terzultimo (che però ha due partite da recuperare), dovrà dunque fare a meno del suo portiere titolare alla sfida di domani proprio contro il Benevento di Inzaghi, vero e proprio sconto salvezza.