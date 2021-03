L'allenatore del Sassuolo verso la trasferta di Udine: "All'andata con loro abbiamo avuto difficoltà per tanti motivi. Dispiaciuto per il 3-3 contro il Napoli, avremmo potuto vincere. Formazione? Se ci saranno rischi da prendere non lo farò". Fischio d'inizio sabato 6 marzo alle 18 con diretta su ​Sky Sport Serie A (satellite, digitale terrestre e internet) e Sky Sport 251 (satellite e internet) GOTTI: "ANDIAMO OLTRE L'1-1 CONTRO IL MILAN" Condividi:

Alle spalle il 3-3 di mercoledì contro il Napoli, nell'immediato futuro l'Udinese. Roberto De Zerbi e il Sassuolo ripartono dalla trasferta contro la squadra di Luca Gotti. "L'Udinese ha un'identità ben chiara e noi anche - spiega ai microfoni di Sassuolo Channel - all'andata abbiamo condotto la gara senza essere pericolosi. Abbiamo trovato difficoltà con loro per tanti motivi". C'è però anche un pensiero per il pareggio dello scorso turno: "Se guardiamo come abbiamo raggiunto il pari, su rigore al 95', diciamo e pensiamo che ci è andata bene ma se guardiamo la partita c'è rammarico perché avremmo dovuto, potuto e voluto vincere. Purtroppo abbiamo pagato a caro prezzo alcuni errori".

"Non rischio chi non è al meglio, possibile turnover" approfondimento 26^ tra certezze e dubbi: le probabili formazioni Non fanno parte dell'elenco dei convocati Bourabia, Boga e Chiriches, infortunati. De Zerbi non nasconde però i suoi dubbi sulla formazione da schierare: "Sabato mattina vedremo chi è uscito malconcio dalla gara di mercoledì e se ci sarà qualche rischio non lo prenderò - spiega - abbiamo Berardi che rientra da un infortunio abbastanza lungo, lo stesso Caputo e Defrel, Rogerio ha preso una botta mentre Muldur è uscito molto stanco dalla partita di mercoledì sera. Chi non ha giocato contro il Napoli è però pronto per far bene domani".